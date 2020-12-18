Минаков прокомментировал признание Хабиба «спортсменом года» по версии BBC

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал присвоение чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову премии «Мировая спортивная звезда» 2020 года по версии британского телеканала BBC.

— Я думаю, эта премия вполне заслуженна. Сегодня Хабиб Нурмагомедов является одним из самых популярных спортсменов не только в России, но и во всем мире. Поэтому то, что ему присвоили это звание в Великобритании... В общем, он абсолютно заслужил. Но не думаю, что это как-то повлияет на его возможное возвращение в UFC. Я думаю, там совсем другие причины, по которым он объявил о завершении карьеры — по которым, возможно, может и вернуться. Но этой причиной все-таки однозначно не будет премия. На самом деле, все эти премии и награды, они по большому счету только так, условности. Но, кончено, это достаточно приятные условности. Особенно если речь о мировом признании. Однако это совершенно не те вещи, которые могут повлиять на какие-то его серьезные решения, — сказал Минаков.

Хабиб Нурмагомедов провел один поединок в этом году. 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

(Алла Родкина)