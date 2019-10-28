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Михаил Кокляев: «Наша прошлая встреча с Емельяненко была похожа на лобное место в «Доме-2»

06:11
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Самый титулованный стронгсмен России Михаил Кокляев перед встречей с бойцом ММА Александром Емельяненко рассказал, что его может вывести из себя, а также вспомнил совместное интервью.

— Пускай говорит, что угодно, я буду отвечать иронией, — цитируют «Известия» Кокляева. —  Наша прошлая встреча с Емельяненко была похожа на лобное место в «Доме-2». Ведущий подливал масло в огонь, а мы сидели и выясняли отношения, как будто нам по 15 лет: «Ты дурак, нет ты дурак». Больше я такого не допущу. Пусть хоть на пузе у меня пляшет. Я жду 29 ноября. Сейчас у нас идет предисловие, сам бой будет развязкой и нужен хороший эпилог. Призываю Емельяненко к достойному финалу.

Встреча по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве.

Дополнительная информация

https://iz.ru/936694/sevastian-terletckii/vstrecha-s-emelianenko-byla-pokhozha-na-dom-2

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