Михаил Кокляев: «Наша прошлая встреча с Емельяненко была похожа на лобное место в «Доме-2»

Самый титулованный стронгсмен России Михаил Кокляев перед встречей с бойцом ММА Александром Емельяненко рассказал, что его может вывести из себя, а также вспомнил совместное интервью.

— Пускай говорит, что угодно, я буду отвечать иронией, — цитируют «Известия» Кокляева. — Наша прошлая встреча с Емельяненко была похожа на лобное место в «Доме-2». Ведущий подливал масло в огонь, а мы сидели и выясняли отношения, как будто нам по 15 лет: «Ты дурак, нет ты дурак». Больше я такого не допущу. Пусть хоть на пузе у меня пляшет. Я жду 29 ноября. Сейчас у нас идет предисловие, сам бой будет развязкой и нужен хороший эпилог. Призываю Емельяненко к достойному финалу.

Встреча по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве.