Менеджер Волкова: «Хотим, чтобы Саша подрался в конце марта. Просили Оверима, но ему дали другой бой»

Боец UFC Александр Волков хотел бы провести ближайший бой не позже начала апреля, но есть сложности с подбором соперника. Об этом «СЭ» рассказал менеджер российского тяжеловеса Иван Банников.

— Мы ожидаем соперника. Но соперника все еще нет, к сожалению, — сказал Банников.

— Какие варианты?

— Их, если честно, совсем немного. Мы просили Оверима, потому что Нганну от нас отказался. Очень уж ему почему-то страшно. Хотя он говорит, что страшно нам. Забавно, да? (Франсис Нганну 28 марта проведет бой с Жаирзиньо Розенструйком. — Прим. «СЭ»). А Оверим, оказывается, уже забукан. Мне об этом сообщили буквально вчера. С кем у него будет бой — не знаю. В UFC говорят, что слабого соперника нам не дадут. Слабый нам и не нужен. Возможно, нужно будет ждать результата поединка между Блейдсом и Дос Сантосом. Но этот поединок пройдет 25 января, а мы бы хотели, чтобы бой Саши состоялся в конце марта — максимум в начале апреля. Посмотрим. Пока противника не дали.

— Устроили бы варианты с Харрисом, Абдурахимовым, Ивановым или Сакаи, которые ниже Волкова в рейтинге?

— Харрис — прекрасный соперник. Шамиль? Саша говорил, что готов драться с российскими бойцами только в поединке за чемпионство. Тем более с Абдурахимовым они вместе тренировались. Иванов? А зачем? Саша его уже убедительно побеждал (в мае 2014 года в Bellator удушающим приемом. — Прим. «СЭ»). Сакаи? Можно, но я в шутку просил у UFC Бена Ротвелла, на что мне сказали, что это не уровень Александра. Думаю, что и Сакаи — не уровень Александра.

— То есть ситуация такая, что в UFC хотят устроить бой между Волковым и победителем пары Блейдс — Дос Сантос?

— По ощущениям — да. Им нужен нормальный претендент. Если Нганну выиграет у Розенструйка, то будет просить бой за чемпионство. Непонятно, как Блейдс подерется с Дос Сантосом... В общем, пока мы ждем. Никто не хочет драться с Саней. Все смелые, а когда доходят до дела — все становятся не очень смелыми.

— Теоретически возможно, что уже в этом году Волков проведет титульный бой?

— Если бы он подрался с Нганну и победил бы, то безусловно. А сейчас — непонятно. Но Саша хочет в этом году подраться три раза. И если это получится, то почему бы и не выйти на такой бой под Новый год. Все очень сильно будет зависеть от результата третьего боя между Кормье и Миочичем. Представьте, что будет, если победит Кормье? Плюс еще и Джон Джонс хочет подняться в тяжелый вес.

31-летний Волков провел последний бой 9 ноября на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, единогласным решением судей победив американца Грега Харди. Всего на счету Волкова 31 победа и 8 поражений в ММА (5-1 в UFC). В рейтинге UFC в тяжелом весе он занимает седьмую строчку. (Илья Андреев)