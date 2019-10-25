Менеджер Хабиба назвал Макгрегора ирландским бараном

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал ирландского бойца Конора Макгрегора бараном. В четверг ирландец на пресс-конференции негативно высказался о российском бойце и Дагестане.

«Ассаламу Алайкум. В течение многих лет я работаю с Дагестанским народом, единственное, что я могу сказать насчет этого народа, то это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны. Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих Дагестанских братьев и сестер!» — написал Абдель-Азиз в Instagram.