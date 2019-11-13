Менеджер: «Хабиб за бой с Порье получил намного больше 6 миллионов долларов»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов за бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби заработал намного больше 6 миллионов долларов. Об этом «СЭ» сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Бой прошел 7 сентября, российский спортсмен одержал победу, проведя удушающий прием в третьем раунде. До поединка отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — сообщил, что Нурмагомедов заработает за бой Порье в 3-3,5 раза больше, чем за бой с Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229. Согласно данным СМИ, гарантированный гонорар российского бойца за поединок с ирландцем составил 2 миллиона. Исходя из слов Нурмагомедова-старшего, СМИ сделали вывод, что гарантированный гонорар Хабиба за бой с Порье — 6 миллионов долларов.

— Неужели Хабибу за поединок с Порье и правда полагался такой огромный гарантированный гонорар — 6 миллионов?

— 6 миллионов — это заниженная цифра. Он получил намного больше. Думаю, когда Абдулманап говорил про 3-3,5 раза, он имел в виду всю сумму — в том числе отчисления от проданных PPV.

— Хабиб за бой с Порье в общей сложности заработал больше, чем за бой с Макгрегором?

— Намного больше.

По некоторым данным, общий доход Хабиба от боя с Макгрегором (включая отчисления от продажи платных трансляций) составили 12-15 миллионов долларов. (Илья Андреев)

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