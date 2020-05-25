Майку Тайсону предложат более 20 миллионов долларов за кулачный бой с легендой ММА

Президент организации кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман заявил о намерении сделать предложение бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону. 53-летний Тайсон ранее объявил о намерении возобновить карьеру боксера. Фельдман хочет организовать поединок боксера с легендой смешанных единоборств Вандерлеем Сильвой.

— Не могу назвать сумму контракта, но она больше 20 миллионов, — цитирует MMA Fighting Фельдмана. — Знаю, как это организовать. Полагаю, что кандидатура Вандерлея Сильвы подойдет для этого боя. Несмотря на его возраст, он все еще опасен. Но сначала нужно договориться с Майком.