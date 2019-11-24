Майкл Пэйдж нокаутировал Джованни Мелилло

Британский полусредневес Майкл Пэйдж записал на свой счет очередную досрочную победу, менее чем за две минуты расправившись с итальянцем Джованни Мелилло на турнире Bellator в Лондоне.

Поединок, ставший главным событием вечера, завершился на отметке 1:47 первого раунда после того, как Пэйдж нанес встречный оверхенд справа и отправил соперника в нокаут.

Для Пэйджа эта победа стала уже второй после единственного поражения в карьере, которое он получил в мае этого года от Дугласа Лимы (действующий чемпион организации).