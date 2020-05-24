Масвидаль напомнил Нейту Диасу результат их последней встречи
11:25
Обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль не разделили мнения Нейта Диаса, назвавшего себя в соцсетях «крутейшим засранцем вне зависимости от весовых категорий».
— Я позволю себе не согласиться, — написал Масвидаль в Twitter.
I beg to differ #1of1 https://t.co/zetR0QYpHq— Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) May 23, 2020
Напомним, что именно Хорхе Масвидаль стал последним соперником Нейта Диаса и победил его техническим нокаутом на UFC 244 в ноябре прошлого года.
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