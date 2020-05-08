Макгрегор в июле может провести бой в UFC

Ирландец Конор Макгрегор может в июле выйти в октагон в UFC. Боец хочет убедиться в безопасности турниров в период пандемии коронавируса, прежде чем принять решение. В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле пройдет UFC 249.

— Конор хотел бы драться при полных трибунах, но он понимает, что бой на пустой арене может значить для людей сидящих дома, — отметил в интервью ESPN менеджер бойца Оди Аттара.

Статистика 31-летнего Макгрегора в ММА: 22 победы, 4 поражения. Последний бой у него состоялся на UFC 246 против Дональда Серроне.