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Макгрегор в июле может провести бой в UFC

06:13
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Ирландец Конор Макгрегор может в июле выйти в октагон в UFC. Боец хочет убедиться в безопасности турниров в период пандемии коронавируса, прежде чем принять решение. В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле пройдет UFC 249.

— Конор хотел бы драться при полных трибунах, но он понимает, что бой на пустой арене может значить для людей сидящих дома, — отметил в интервью ESPN менеджер бойца Оди Аттара.

Статистика 31-летнего Макгрегора в ММА: 22 победы, 4 поражения. Последний бой у него состоялся на UFC 246 против Дональда Серроне.

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