Махно — о бое Александра Емельяненко и Ершова: «Только дебил не понял, что это постанова»

Российский боец AMC Fight Nights Алексей Махно отреагировал на победу бойца ММА Александра Емельяненко над блогером Евгением Ершовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я увидел на «РЕН ТВ» пьяного человека, который не понимает, что происходит и где он находится, который вышел на миллионную аудиторию. Это абсурдно и ненормально для меня. Соответствующие органы должны задать вопрос организаторам турнира и менеджеру Александра. Мы видим, что великий и популярный боец падает на жопу от непонятного блогера. Это был нокдаун, но если бы Ершов добавил три удара, то это было бы убийство. Судья был в растерянности, и непонятно, почему он вмешался. Во втором раунде Емельяненко сделал проход в ноги, потом выполнил кимуру — это просто кошмар. Только дебил не понял, что это постанова. Надо понимать, что его уронил парень-блогер, который весит намного меньше него, и он непрофессиональный боец», — цитирует Махно Metaratings.ru.

Емельяненко одержал победу на Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде. Этот поединок возглавил турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.

Всего Емельяненко провел 39 боев в ММА, одержал 29 побед, потерпел 10 поражений, 1 поединок завершился ничьей.