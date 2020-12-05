Случайная встреча бойцов из команд Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора вряд ли обойдется без конфликта. Такое мнение в беседе с журналистами высказал боец UFC Ислам Махачев.

На турнире UFC 257, который возглавит бой между Макгрегором и Дастином Порье, выступят Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Шоу пройдет в Абу-Даби в ночь на 24 января. Там ожидается присутствие Хабиба.

«Думаю, если наши команды встретятся в Абу-Даби — искры будут, — сказал Махачев. — Что-нибудь там получится, посмотрим. Наперед смотреть нельзя. Думаю, UFC знает об этом и поставит много охраны, всякое такое. У нас к ним ничего нету. А у них осталось много чего».

6 октября 2018 года Хабиб победил Макгрегора, а затем спровоцировал беспорядки, прыгнув в зал. Махачев не остался в стороне и ударил друга Конора, бойца ММА Диллона Дэниса. На вопрос, промолчит ли он, если внезапно встретит Дэниса в Абу-Даби, Махачев ответил: «Молча я не пройду. Че-нибудь да будет. Не знаю, что, но будет. Хотел бы я этот момент». (Илья Андреев)