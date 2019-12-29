Магомед Исмаилов: «Я был уверен, что Емельяненко нокаутирует Джексона»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, что он думает о победе другого представителя России Федора Емельяненко в главном поединке Bellator 237 в японской Сайтаме против американца Куинтона «Рампейджа» Джексона.

— Когда хвалили челюсть и голову Рампейджа я говорил, что Федор его нокаутирует, — сказал Исмаилов в эфире «Матч ТВ». — У Федора пушечный удар. Я был уверен, что Рампейдж его не выдержит.

Для Последнего императора эта победа стала 38-й в карьере, а Джексон потерпел поражение в 14-й раз.

Этот бой стал для российского бойца 27-м на территории Японии и 26-м победным. Единственное поражение в Японии он потерпел в 2000 году от Цуеси Косаки.