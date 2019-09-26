Магомед Исмаилов: «Сейчас у меня никаких эмоций по отношении к Минееву»

Один из самых известных россиян вне UFC Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» отметил, что не собирается ничего выяснять с Владимиро Минеевым. После боя в прошлом году произошел конфликт из-за решения судей.

— У вас был жесткий конфликт с Владимиром Минеевым. Если увидите его в тренировочном зале или на улице, что скажете?

— Подмигну ему просто, и все. Общения не будет, а чего сейчас общаться? Мы уже пообщались, все выяснили. Нас напрасно связывают друг с другом. Сейчас у меня никаких эмоций по отношении к нему нет. Увижу его — отлично, не увижу — тоже.

— Слова Минеева: «В российских ММА нет денег. И отношение у нас к бойцам, как к собакам». Согласны?

— Не согласен. Боец должен был активный. Ты не можешь сидеть и ждать, что все вокруг тебя будут суетиться. Ты должен сам ветерок вокруг создавать, и тогда все будет нормально. Тогда и зарабатывать будешь, и отношение к тебе будет нормальное. Возможно, к Владимиру так когда-то отнеслись, но я с этим не сталкивался. (Михаил Потапов)

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