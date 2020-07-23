Магомед Исмаилов: «Набирать вес оказалось тяжелее, чем гонять»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, ранее выступавший в среднем весе (до 84 кг) признался, что набирать вес для боя в супертяжах с Александром Емельяненко было сложнее, чем гонять вес для предыдущих поединков. Поединок пройдет в Сочи 24 июля на турнире ACA.

— Я думал, что буду сейчас есть и тренироваться, это же будет то, чего я хотел, но потом оказалось, что я уже и не хочу есть, хотя можно, — сказал Исмаилов. — Вот что тяжелее: есть, когда не хочешь или не есть, когда хочешь? Гораздо тяжелее есть, когда не хочешь. Тебя к земле тянет, быстрее устаешь, все тяжело. Хорошо, что я понял, какой объем работы надо делать, ведь это разные вещи: тренироваться при весе в 88 килограммов и при весе в 97 кг. Это постоянный перегруз.

38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.