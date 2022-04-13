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Немков — о поражении Петра Яна от Стерлинга: «Политический момент помог Алджамейну»

Немков прокомментировал поражение Петра Яна от Стерлинга на UFC 273
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Петр Ян против Алджамейна Стерлинга.
Фото Global Look Press

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

«Если честно, я не смотрел бой. По нарезкам скажу, что там доминировали и Стерлинг, и Ян, — сказал Немков «СЭ». — Как я понял, второй и третий раунды забрал Стерлинг, четвертый и пятый — Петя, а первый раунд был равным, но победу все равно отдали туда. Тут уже, конечно же, политический момент помог Стерлингу. Мы сейчас в таких условиях деремся, что надо либо явно выигрывать, либо — досрочно».

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей по итогам пятираундового боя и защитил пояс UFC в легчайшем весе.

Немков проведет следующий бой на турнире Bellator 277, который состоится в ночь на 16 апреля в Сан-Хосе (Калифорния, США). Соперник — американец Кори Андерсон. Это финал Гран-при в полутяжелом весе, на кону которого один миллион долларов.

Алджамейн Стерлинг
Вадим Немков
Петр Ян
UFC
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