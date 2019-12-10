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Куинтон Джексон — о поединке с Емельяненко: «Я нацелен на досрочную победу»

09:45
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Американский боец ММА Куинтон Джексон считает, что бой с россиянином Федором Емельяненко будет завершен нокаутом. Бойцы проведут поединок на турнире Bellator в Токио 29 декабря.

— Я дерусь в Японии? Да что вы говорите! Я обожаю Японию! Я очень воодушевлен, потому что дерусь в Японии, но хотелось бы не драться с моим любимым бойцом, — цитирует AllBoxing Джексона. — Но это моя работа. А работа в том, чтобы порадовать фанатов и не более. Я именно на этом сосредоточен, а не на том, одержу я победу или проиграю. Я завоевывал чемпионские пояса, уступал их. Так что моя основная часть работы это радовать фанатов. Думаю, у меня получится, потому что Федор сам очень яркий боец. Так что поединок многообещающий. Я всегда нацелен на битву и досрочную победу, потому что я рубака, уличный рубака. Люди всю мою карьеру подсмеивались надо мной: «Почему не бьешь ногой?». Иногда бью. Но я броулер. Все знают, каким будет мой бой.

Дополнительная информация

https://allboxing.ru/news/20191210-1115/kvinton-dzhekson-rad-vernutsya-v-yaponiyu-no-zhal-chto-pridetsya-dratsya-s

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