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11 декабря, 16:48

Цзю — о бое Анкалаева: «Нужно нокаутировать соперников. Надо выигрывать так, чтобы никто не сомневался»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничейный результат в титульном поединке между российским полутяжеловесом UFC Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Нужно биться и нокаутировать соперников. И все! Нужно стараться делать это, чтобы не доводить до судейских решений. Нужно выигрывать так, чтобы никто не сомневался. Как Махачев? Да», — сказал Цзю «СЭ».

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Костя Цзю
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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