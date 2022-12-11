Тактаров о ничьей Анкалаева и Блаховича: «Поляк оказался прекрасным человеком. Его слова вызывают уважение»

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров отреагировал на ничью в титульном бое между российским полутяжеловесом UFC Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

После завершения поединка Блахович попросил присудить победу Анкалаеву.

«Чем судейское решение спорное? Кто критикует? Почему они сами не создали UFC? Почему они только критикуют и ноют? За слова его соперника можно только дать плюс. Поляк оказался прекрасным человеком. Слова Блаховича вызывают уважение. Он понимал, что он только из ада вышел. Если бы дали еще время, то бой бы закончился досрочно. Если там спорное количество выигранных раундов, что сделаешь?» — сказал Тактаров «СЭ».

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.