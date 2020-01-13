Конор Макгрегор: «Побью Серроне в любом весе, даже если буду болен»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о бое с американцем Дональдом Серроне. Поединок состоится утром 19 января в Лас-Вегасе.

— Сейчас мой вес — 72 кг с небольшим, — цитирует Макгрегора ESPN. — Мог бы похудеть до 70 кг и побить Серроне, но не думаю, что он будет хорошо выглядеть в этом весе. Его вес — это 77 кг. Я побью его в любом весе, даже если буду болен.

31-летний Макгрегор провел 25 боев, в которых одержал 21 победу, в том числе 18 нокаутом.

36-летний Серроне одержал 36 побед в 50 поединках, в том числе 10 нокаутом.