Конор был задержан на Корсике за то, что показал женщине пенис

Стали известны детали задержания экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. По данным The Sun, боец в баре показал пенис замужней женщине, когда она направлялась в туалет.

В пятницу Конора арестовали, но на следующий день отпустили без предъявления обвинений. Дело против ирландца пока не закрыто, и на этой неделе его могут вызвать в суд для дачи показаний.

Макгрегор уже имел проблемы с законом. В 2018 году он был наказан общественными работами за то, что бросил тележкой в автобус с бойцами перед турниром UFC 223. В 2019-м Конор отобрал телефон у человека в отеле в Майами, а в дублинском баре ударил по лицу пенсионера.