Комментатор UFC предпочитает видеть чемпионом Сергея Павловича, а не Джона Джонса

Джон Аник, комментатор UFC, заявил, что россиянин Сергей Павлович (18-1) в отличие от экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) защищал бы пояс по несколько раз за год.

«Во многих дивизионах есть чемпионы, которые сейчас не могут драться, — отметил Аник на YouTube-канале DraftKings. — Джон Джонс — чемпион в тяжелом весе, верно? Он идеален во многих аспектах, но, возможно, менее идеальный во многих других. В отличие от него, Сергей Павлович готов был бы драться каждые три месяца. Понимаете, что я имею в виду?»

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.