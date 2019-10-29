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Кокляев за месяц до боя с Емельяненко встретился с отцом Хабиба Нурмагомедова

22:20
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Стронгмен Михаил Кокляев рассказал о встрече с Абдулманапом Нурмагомедовым — отцом бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

Мои тренеры Эдгар и Николай, а также человек, который в представлении не нуждается. Абдулманап Магомедович Нурмагомедов! При нашей с ним встрече оказался прекрасным собеседником с великолепным чувством юмора и ярким остроумием, — написал Кокляев в своем Instagram.

Бой по правилам бокса между Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве.

Публикация от Mikhail Koklyaev (@koklyaev_mikhail)

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