Кокляев за месяц до боя с Емельяненко встретился с отцом Хабиба Нурмагомедова

Стронгмен Михаил Кокляев рассказал о встрече с Абдулманапом Нурмагомедовым — отцом бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

Мои тренеры Эдгар и Николай, а также человек, который в представлении не нуждается. Абдулманап Магомедович Нурмагомедов! При нашей с ним встрече оказался прекрасным собеседником с великолепным чувством юмора и ярким остроумием, — написал Кокляев в своем Instagram.

Бой по правилам бокса между Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве.