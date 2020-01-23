Кокляев помогает в поиске бойцов для турнира гигантов

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал «СЭ», что помогает промоушену Fight Nights Global в поиске бойцов для турнира гигантов, который стартует в апреле.

Ранее глава промоушена Камил Гаджиев сообщил «СЭ», что намерен пригласить Кокляева для участия в Гран-при бойцов огромных габаритов (свыше 120 кг).

— Я только помогаю пока, нахожу бойцов, — сказал Кокляев. — Камил Гаджиев попросил меня найти двух ребят. Одного уже нашел, второй должен на днях дать ответ, 140-килограммовый парень из Таганрога. А из Нижнего Новгорода парень Юрий Кузнецов уже дал согласие мне, я оповестил Камила, и Камил его вызвал на собеседование в Москву. Должен сегодня-завтра приехать на собеседование.

29 ноября 41-летний Кокляев провел боксерский поединок с 38-летним бойцом Александром Емельяненко. Емельяненко (28-7-1 в ММА, 1-0-1 в боксе) выиграл нокаутом в первом раунде. (Михаил Потапов)