Кейн Веласкес: «В тюрьме меня держали под охраной»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) рассказал, что в тюрьме он долгое время сидел в одиночестве.

«В тюрьме я думал и о плохом, и о хорошем, — сказал Веласкес в подкасте Keepin' It 100. — Не важно, в каком положении ты находишься, всегда нужно сохранять веру.

Меня держали под охраной, но все было спокойно. В тюрьме было несколько человек, с которыми я мог поговорить. Я думаю, что одновременно хорошо и плохо, когда ты наедине с самим собой очень долгое время. Я знал, что меня поддерживают, и я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Я действительно ценю эту поддержку. Когда ты тюрьме, это многое значит».

Веласкес вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов. Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына бойца.