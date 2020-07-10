Кастанеда заменит Умара Нурмагомедова на турнире на «Бойцовском острове»

Российский боец Умар Нурмагомедов пропустит турнир на «Бойцовском острове». Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова не дебютирует в UFC 25 июля, как планировалось, из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

Как сообщает MMA Fighting, заменит российского бойца в поединке с Натаниэлем Вудом американец Джон Кастанеда. Для него этот бой станет первым в UFC.