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Кастанеда заменит Умара Нурмагомедова на турнире на «Бойцовском острове»

10 июля 2020, 04:55

Российский боец Умар Нурмагомедов пропустит турнир на «Бойцовском острове». Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова не дебютирует в UFC 25 июля, как планировалось, из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

Как сообщает MMA Fighting, заменит российского бойца в поединке с Натаниэлем Вудом американец Джон Кастанеда. Для него этот бой станет первым в UFC.

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