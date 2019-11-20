Камил Гаджиев: «Не вижу в многоженстве ни одного минуса»

Российский промоутер, глава Fight Nights Global Камил Гаджиев в прямом эфире Youtube-канала «СЭ» рассказал об отношении к многоженству. Эту тему накануне поднял в СМИ отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.

— Когда рассуждают о пользе многоженства, сложно не согласиться. В природе многоженства, во-первых — забота о женщинах, которые остались без мужа, без кормильца, без партнера. Зачастую, после войн и каких-то потрясений погибших мужчин, бывало, много, и молодые женщины оставались одни. И чтобы эти женщины не пропали, не заблудились, не ударились в грех, их брали в семью мужчины, у которых есть жены. Это одна из основ многоженства. Для мужчины это возможность чисто эмоционально... Почему мужчины гуляют? Может, не хватает одной женщины, каких-то эмоций. Здесь этот вопрос решается. У мужчины есть несколько сексуальных партнеров, но в данном случае без греха, они его жены. Плюс, для мужчины — это возможность увеличить свое потомство. Поэтому, если честно, я не вижу в многоженстве ни одного минуса, — сказал Гаджиев. (Михаил Потапов)