«К нам домой приходили ребята с оружием». Артем Лобов объяснил, почему эмигрировал из России

Российско-ирландский боец Артем Лобов в интервью «СЭ» рассказал, по какой причине вместе с семьей эмигрировал из России.

Лобов жил в Заволжье (Нижегородская область), а потом в Нижнем Новгороде. В 2000 году он вместе с матерью и отчимом переехал в Аргентину, а в 2002-м — в Ирландию

— Что заставило уехать из России в Аргентину?

— Моя мама работала учительницей начальных классов. Очень любила свою работу. С детства знала, что станет учителем. Но, когда пришла в профессию, поняла, что на этом не заработать, особенно в то время. В 90-е учителя получали мизерную зарплату, почти ничего. Мама открыла свой бизнес — два небольших ювелирных магазина, но случился финансовый кризис. Плюс, началась история 90-х с крышей — стали вымогать деньги. Уже был край. Денег нет, еще и с тебя пытаются качать деньги, которых и так нет. Нужно было куда-то деваться.

— Были угрозы?

— Конечно. К нам домой ребята с оружием приходили. К тому же, мама уже развелась с отцом, мы с ней жили вдвоем. Приняли решение, что нам нужно куда-то свинтить.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)

Первая часть большого интервью с Лобовым // Вторая часть большого интервью с Лобовым