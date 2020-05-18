Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелой медицинской ситуации в Дагестане. Ранее стало известно, что отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации с пневмонией.

— У меня лично из близких родственников (я не говорю про знакомых) более 20 человек лежало в реанимации, — сказал Хабиб в видео, опубликованном в Instagram. — Многих из них среди нас уже нет. Очень много знакомых умерло, очень много родителей близких знакомых умерло. Взрослые люди тяжело переносят. Это мы молодое, у нас иммунитет сильный, растущий организм и так далее. Подумайте о наших родителях, дедушках и бабушках, детях. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации врачей. Сидите дома.