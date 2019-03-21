Источник: следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября

Чемпион UFC в легком весе (до 70, 3 кг) Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября, сообщил в Инстаграме журналист Азамат Бостанов.

– 7 сентября – именно в этот день Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой, – написал Бостанов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев из-за беспорядков, которые произошли после его поединка с Конором Макгрегором. Бой состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе, 30-летний российский спортсмен победил болевым приемом в четвертом раунде. Друг Хабиба – Зубайра Тухугов и его брат – Абубакар Нурмагомедов, также участвовавшие в беспорядках, были дисквалифицированы на 12 месяцев. Дисквалификации отсчитываются со дня боя между Нурмагомедовым и Макгрегором. Таким образом, Хабиб отстранен до 6 июля 2019 года, а Тухугов и Абубакар Нурмагомедов – до 6 октября 2019-го.

Ранее Нурмагомедов говорил, что выйдет в октагон не раньше, чем свои следующие поединки проведут Тухугов (боец UFC) и его брат Абубакар (боец PFL).

Нурмагомедов провел в ММА 27 боев, победив в каждом.