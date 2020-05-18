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Источник: отец Хабиба в тяжелом состоянии, не может говорить и двигаться

18:45
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. 25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

«Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», — сказал собеседник.

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