Источник: отец Хабиба в тяжелом состоянии, не может говорить и двигаться

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. 25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

«Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», — сказал собеседник.