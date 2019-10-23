Источник: бывший игрок NFL станет соперником Волкова на турнире в Москве

Бывший игрок в американский футбол Грэг Харди станет соперником российского тяжеловеса Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 163, который пройдет 9 ноября в Москве, сообщает портал MMA Fighting.

По данным издания, Харди еще не подписал контракт на бой, однако это должно произойти в ближайшее время. На портале Sherdog 31-летний американец уже обозначен как оппонент Волкова.

Изначально Волков должен был сразиться с Джуниором дос Сантосом, однако бразилец снялся с поединка из-за инфекционной болезни. Планировалось, что бой Волков — дос Сантос возглавит шоу в Москве. Теперь же, как пишет MMA Fighting, мейн-ивентом станет поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Келвином Каттаром в полулегком весе (до 65,8 кг).

На счету 31-летнего Волкова — 30 побед и 7 поражений в ММА. Он не выходил в октагон с 6 октября 2018 года, когда проиграл американцу Деррику Льюису на шоу UFC 229. У Харди — 5 побед и 1 поражение. В минувшую пятницу американец участвовал на турнире UFC on ESPN 6, победив решением судей австралийца Бена Сосоли. Однако результат боя был аннулирован из-за того, что в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор.

Ранее Харди играл в американский футбол, выступая за команды NFL «Каролина Пантерз» (2010 — 2014) и «Даллас Ковбойз» (2015).