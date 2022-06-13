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Исраэль Адесанья дал совет Иржи Прохазке

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) в прямом эфире наблюдал за главными поединками UFC 275. Во время и после боя Иржи Прохазки (29-3) Адесанья указал на раз за разом повторяющуюся ошибку чеха.

«Иржи, брат, твое выступление напоминает мне мою победу над Кевином Гастелумом за временный пояс чемпиона, — сказал Адесанья на видео, опубликованном на его YouTube-канале. — Но запомни, если тебе организуют матч-реванш с Тейшейрой, не вздумай лететь на него с коленом. Да, ты можешь бить его коленом со стойки, но не вздумай бросать летящее колено. Бей апперкотом, потому что он менее рискованный, но наносит тот же урон, что и колено».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

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