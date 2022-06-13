Тони Фергюсон ответил на фейковое сообщение Даны Уайта: «Я в бешенстве!»

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (23-5) прокомментировал заявление, которое было оставлено пользователем соцсети от имени Даны Уайта. Фергюсон, вероятно, посчитал, что это сообщение действительно оставил глава UFC.

«Хабиб годами избегал Тони. Однако теперь Тони истощен, поэтому существует большая вероятность, что Хабиб подерется с Тони», — написал один из пользователей сети от имени Даны Уайта.

«Истощен? Я покажу тебе, Дана Уайт, как я истощен. Теперь я просто в бешенстве», — написал Фергюсон в Twitter, опубликовав кадр с тренировки по боксу.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

UFC пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.