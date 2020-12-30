Исмаилов: «Какой смысл нам с Минеевым пожимать руки?»

Боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что не будет мириться с Владимиром Минеевым. На турнире в Москве бойцы устроили потасовку, которая переросла в массовую драку.

— Какой смысл нам пожимать руки? Мы пожали руки в Турции, — цитирует Fightnews Исмаилова. — Нас обвиняли, что мы это спланировали, хайпанули. Вопрос о том, что мы пытались хайпнуть, мы убили, пожав руки.

Вот сейчас Минеев делал все для того, чтобы разогревать этот момент, ситуацию с нашим противостоянием. Какой смысл мне пожимать с ним руки? Я оставляю этот фон как разогрев, который он пытался устроить. Пусть эта ситуация остается без рукопожатий. А когда вопрос коснется нашего нового противостояния, то это и будет фоном для разогрева, для роликов, где мы зацепились, закусились и не пожимали друг другу руку.