Исмаилов готов дать реванш Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко предложил Магомеду Исмаилову провести бой-реванш. Об этом Исмаилов сообщил журналистам. 34-летний Исмаилов (16-2-1) победил 38-летнего Емельяненко (28-8-1) техническим нокаутом на турнире АСА 107.

— Когда в последний раз роняли 117-килограммового человека?

— Вообще никогда, по-моему. Это первый такой случай. Но если честно, больше не хочу драться в тяжах. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию — 84 килограмма. Саша сказал: «Че, реваншнем?» Я ответил: «Если ты пожелаешь, пусть это случится». Но это будет стоить очень дорого!

Спасибо всем. Я полгода провел в очень строгом режиме. Не имеет значения, выиграл я или проиграл, моя супруга сейчас, скорее всего, плачет. Надо ее успокаивать, надо увидеть родителей, родных. Все эти полгода я не мог уделить им внимания. Пока я был в Дагестане, я не заехал ни к кому. Сейчас нужно отдохнуть, провести с ними немного времени, выйти из этого тренировочного состояния. А вот Али Исаев подошел, мой спарринг-партнер! Посмотрите на эту машину, это будущий чемпион UFC! Как вы могли писать, что у меня нет шансов, когда в моем углу был такой человек?! (Илья Андреев)