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Ислам Махачев: «Я легко побью Порье и Гэтжи»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что он считает абсурдным драться за введенный Даной Уайтом пояс BMF (самый опасный парень).

«Если Дастин Порье победит Джастина Гэтжи и станет главным претендентом на пояс чемпиона, он придет на бой со мной со своим титулом BMF? Я не хочу этого, — сказал Махачев в интервью Даниэлю Кормье. — Что это за пояс такой? Это пояс для бомжей. Кто дрался за этот пояс в первый раз? [Хорхе] Масвидаль и Нейт Диас. Два парня, [которые] никогда не смогут стать чемпионами. UFC дали им какой-то пояс [и сказали]: «Дерись за BMF, только будь счастлив». Дана должен завязывать с этим [титулом BMF]. Я не хочу этот пояс, но я могу легко победить этих ребят.

Мой прогноз на бой Порье и Гэтжи? Порье победит. Что Гэтжи может противопоставить Порье? У Порье хороший бокс, лучше, чем у Гэтжи. Вот и все. Это будет боксерский поединок».

Дастин Порье (29-7) и Джастин Гэтжи (24-4) подерутся в турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Дана Уайт
Дастин Порье
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
UFC
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