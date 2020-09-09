Ислам Махачев: «Не знаю, с чем не согласен Царукян, я выиграл у него все раунды»

Российский боец UFC Ислам Махачев на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова заявил, что победил Армана Царукяна безоговорочно и не понимает, почему Арман с этим не согласен.

— Я не знаю, с чем не соглашается Царукян, я у него все три раунда выиграл. Пусть пересмотрит бой, в каком аспекте он там что-то смог сделать..., — сказал Махачев.

Бой между Махачевым и Царукяном прошел на турнире UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года и завершился победой Ислама единогласным решением судей. (Михаил Потапов)