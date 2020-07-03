Ирландский боец рассказал, как Абдулманап Нурмагомедов спас его от разъяренной толпы в России

Ирландский боец MMA Питер Куилли рассказал, как Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, спас его от разъяренных болельщиков. Нурмагомедов-старший скончался сегодня в 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов, — написал Куилли. — В моем последнем бою в России толпа начала атаковать клетку после победы. Было довольно страшно, моя безопасность была под угрозой. Абдулманап подошел к клетке и быстро разрешил ситуацию. Думаю, он был великим человеком».

Последний раз Куилли дрался в России 19 мая 2018 года на Fight Nights Global 87. Ирландец нокаутировал Давида Хачатряна.