Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ирландский боец рассказал, как Абдулманап Нурмагомедов спас его от разъяренной толпы в России

3 июля 2020, 20:41
Питер Куилли. Фото MMA Junkie
Питер Куилли. Фото MMA Junkie
Теги:

Ирландский боец MMA Питер Куилли рассказал, как Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, спас его от разъяренных болельщиков. Нурмагомедов-старший скончался сегодня в 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов, — написал Куилли. — В моем последнем бою в России толпа начала атаковать клетку после победы. Было довольно страшно, моя безопасность была под угрозой. Абдулманап подошел к клетке и быстро разрешил ситуацию. Думаю, он был великим человеком».

Последний раз Куилли дрался в России 19 мая 2018 года на Fight Nights Global 87. Ирландец нокаутировал Давида Хачатряна.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир