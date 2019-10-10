Инспектор ДПС, получивший взятку от Дацика, получил 3 года колонии

Старший инспектор ДПС Сергей Павлов приговорен к 3 годам колонии за взятку в 30 тысяч рублей, полученных от скандально известного бывшего бойца без правил Вячеслава Дацика. Также бывший сотрудник ДПС оштрафован на 150 тысяч рублей, сообщает РАПСИ.

Павлов, являясь старшим инспектором ДПС, находясь на посту в Выборгском районе, остановил Infiniti FX35, установив за находившейся за рулем супругой Дацика Викторией Малмыгиной ряд нарушений, таких как езда без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда Дацик подъехал, Павлов предложил для решения вопроса заплатить ему 30 тысяч рублей. Тот согласился, после чего они подъехали к банкомату, где Дацик снял деньги. Дацик снял с карты 30 тысяч рублей, после чего передал их Павлову лично в служебном автомобиле», — говорится в приговоре суда.