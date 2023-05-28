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Сегодня, 15:08

Алискеров — о бое с Костой: «29 июля рейтинг среднего дивизиона UFC изменится»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес UFC Икрам Алискеров сделал заявление перед боем с топовым бразильским бойцом Пауло Костой.

«29 июля. В этот день рейтинг среднего дивизиона UFC изменится», — написал Алискеров в Twitter.

Алискеров и Коста сразятся на турнире UFC 291, который пройдет в ночь на 30 июля в США.

На счету Алискерова 14 побед и 1 поражение, у Косты — 14 побед и 2 поражения.

В настоящее время Коста занимает 5-ю строчку в рейтинге средневесов UFC.

Икрам Алискеров
UFC
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