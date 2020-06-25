Хукер считает, что Хабиб проиграет Гэтжи

Австралиец Дэн Хукер поделился мнением о бое чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя временного пояса Джастина Гэтжи. Предполагается, что россиянин и американец встретятся осенью.

— Я определенно заинтересован этим боем, — цитирует Хукера MMA Fighting. — Если описывать набор навыков, которые могут доставить Хабибу неприятности, то это набор навыков Гэтжи. Сильный борец защитного плана, который очень хорош в стойке и может наносить много урона. Очень комфортно себя чувствует в главных боях шоу и в пятираундовых поединках. Если соединить все его навыки вместе, то это может быть для Хабиба самым сложным испытанием. Я больше склоняюсь к победе Гэтжи.

31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.