Хукер победил Фелдера и другие результаты UFC Fight Night 168

В Окленде (Новая Зеландия) прошел турнир UFC Fight Night 168, в главном бою которого австралиец Дэн Хукер победил американца Пола Фелдера раздельным решением судей.

Основной кард

Легкий вес (до 70,3 кг): Дэн Хукер (Австралия) победил Пола Фелдера (США) раздельным решением судей.

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Джимми Крут (Австралия) победил Михала Олексейчука (Пльша) болевым приемом (кимура), 1-й раунд, 3:29.

Женский минимальный вес (до 52,2 кг): Ян Цяонянь (Китай) победила Каролину Ковалькевич (Польша) единогласным решением судей.

Тяжелый вес (до 120,2 кг): Маркос Рожериу де Лима (Бразилия) победил Бена Сосоли (Австралия) техническим нокаутом, 1-й раунд, 1:28.

Легкий вес (до 70,3 кг): Брэд Ридделл (Новая Зеландия) победил Магомеда Мустафаева (Россия) раздельным решением судей.

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Зубайра Тухугов (Россия) победил Кевина Агилара (США) техническим нокаутом, 1-й раунд, 3:21.

Предварительный кард

Легкий вес (до 70,3 кг): Джейлин Тернер (США) победил Джошуа Кулибао (Австралия) техническим нокаутом, 2-й раунд, 3:01.

Полусредний вес (до 77,1 кг): Джейк Мэттьюз (Австралия) победил Эмиля Мика (Норвегия) единогласным решением судей.

Полусредний вес (до 77,1 кг): Кенан Cонг (Китай) победил Кэллана Поттера (Австралия) нокаутом, 1-й раунд, 2:20.

Наилегчайший вес: Кай Кара-Франс (Новая Зеландия) победил Тайсона Нэма (США) единогласным решением судей.

Женский минимальный вес (до 52,2 кг): Анджела Хилл (США)победила Лому Лукбунми (Таиланд) единогласным решением судей.

Женский наилегчайший вес (до 56,7 кг): Присцила Качоэйра победила Шану Добсон нокаутом, 1-й раунд, 0:40.