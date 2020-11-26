Хавьер Мендес: «Если Хабиб посвятит себя тренерству, то выйдет на уровень своего отца»

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил перспективы своего бойца в тренерской карьере. По его мнению, боец может в тренерстве повторить успех отца Абдулманапа.

«Хабиб всегда тренирует. Даже когда он готовился к последнему бою, он помогал мне тренировать ребят. Он прирожденный лидер и перенимает роль своего отца. Если он будет посвящать серьезное время тренерской работе, то станет одним из лучших.

Нельзя достигнуть успеха в тренерской работе, если ты работаешь вполсилы. Если Хабиб будет заниматься тренерством вполсилы, он будет неплохим спецом. Но если будет серьезно уделять этому внимание, то выйдет на уровень своего отца.

Хабиб нашел спонсоров всем ребятам в своей команде, они все на зарплате. Кто еще делал такое? Я не могу вспомнить ни одного примера среди бойцов либо тренеров, кто был бы настолько щедр к своим ребятам", — рассказал Мендес на YouTube-канале «Real Quick With Mike Swick Podcast».