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Сегодня, 07:53

Майрбек Хасиев: «АСА «вынесет» своих коллег из США»

Давид Хачатрян
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Глава лиги ACA Майрбек Хасиев обратился к Дане Уайту и Скотту Кокеру с предложением организовать Гран-при промоушенов. Об этом сообщает пресс-служба ACA.

«В американской Лиге Bellator наконец пришли к тому, о чем я говорю давно! Это бои «стенка на стенку» между лучшими лигами мира! Только вот Скотт Кокер и Со. выбрали слишком легкий путь, сразившись с Rizin. Что из этого вышло, мы увидели, японский промоушен выступил в роли статиста и уступил со счетом «0-5». Если честно, то я так и не понял, в чем идея этой встречи, не было никакой интриги изначально. Но, главное, что лед тронулся и теперь Bellator, окрыленный своим «успехом» бросает вызовы всем остальным Лигам.

Круто, мы принимаем этот вызов и я не сомневаюсь, что АСА «вынесет» своих коллег из США. Только в таком случае возникает вопрос: «А что нам даст эта победа, если Bellator не лучшая организация» Побив их бойцов, мы не будем удовлетворены и в чем тогда смысл такого успеха?

Поэтому у меня встречное предложение, о котором я говорю уже много лет? Это устроить Гран-При из лучших лиг мира! Думаю, что достаточно будет четыре промоушена, больше вряд ли и наберется. Будет справедливо развести UFC и Bellator, а дальше — путем жеребьевки раскинуть АСА и 4-го участника по полуфиналам. Нас устроит любой вариант в стартовой встрече!

Сегодня для всех очевидно, что АСА является флагманом не только российского, но и в целом европейского ММА. Поэтому наше участие в вероятном турнире не должно вызывать никаких вопросов. Ростер бойцов, рейтинги, гонорары, бонусы, уровень поединков — говорят сами за себя. Так что, давайте садиться за стол переговоров и договариваться. Мы готовы к любым датам и локациям.

Мистер Уайт, Кокер и остальные, теперь слово за вами. Без АСА ваша история будет неполноценной и сомнительной! Эта история вызовет небывалый ажиотаж в мире ММА, а также на этом можно заработать неплохие деньги! Старый волк ждет вашего ответа!"

31 декабря 2022 года Bellator провел совместный турнир с японской лигой Rizin. Все бойцы Bellator одержали победу над бойцами Rizin (5-0), в том числе Эй Джей Макки (20-1), который победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0).

Дана Уайт
Майрбек Хасиев
ММА
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