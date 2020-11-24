Харитонов заявил о возможной отмене ближайших поединков

Российский боец Bellator Сергей Харитонов заявил о том, что его ближайшие поединки могут не состояться из-за травм, которые спортсмен получил в драке с Адамом Яндиевым.

— В Bellator очень переживают насчет этой ситуации, — сказал на пресс-конференции в пресс-центре «Известий» Харитонов. — Организация просила все снимки, все медицинские показания. Лига переживает, поддерживает меня и входит в положение. Я должен был выступать в декабре, у меня были договоренности в январе и феврале, но, думаю, все эти поединки не состоятся из-за состояния моего здоровья.