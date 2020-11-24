Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Харитонов заявил о возможной отмене ближайших поединков

13:58
Сергей Харитонов. Фото Instagram
Сергей Харитонов. Фото Instagram
Теги:

Российский боец Bellator Сергей Харитонов заявил о том, что его ближайшие поединки могут не состояться из-за травм, которые спортсмен получил в драке с Адамом Яндиевым.

— В Bellator очень переживают насчет этой ситуации, — сказал на пресс-конференции в пресс-центре «Известий» Харитонов. — Организация просила все снимки, все медицинские показания. Лига переживает, поддерживает меня и входит в положение. Я должен был выступать в декабре, у меня были договоренности в январе и феврале, но, думаю, все эти поединки не состоятся из-за состояния моего здоровья.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир