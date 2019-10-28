UFC подтвердил: Харди — новый соперник Волкова, главным поединком турнира в Москве стал бой Забита
Новым соперником Александра Волкова на турнире UFC в Москве стал тяжеловес Грег Харди, информирует пресс-служба организации.
9 ноября в столице России Волков должен был провести бой с Джуниором Дос Сантосом, но 35-летний бразилец выбыл из-за проблем со здоровьем.
31-летний Харди — бывший игрок в американский футбол, который все свои 5 побед одержал нокаутами в первом раунде, а единственное поражение потерпел из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом.
В своем последнем поединке он выиграл единогласным решением судей, но вскоре результат боя был аннулирован — в перерыве между вторым и третьим раундами он использовал ингалятор, что не понравилось UFC.
Главным противостоянием турнира в Москве теперь будет бой Забита Магомедшарипова и Келвина Кэттера, который также продлится 3 раунда.
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?Джуниор Дос Сантос из-за проблем со здоровьем выбывает из турнира UFC Fight Night в Москве 9 ноября, где он должен был встретиться с Александром @volkov_alex Волковым. На замену выходит перспективный тяжеловес Грэг @greghardyjr Харди, который все свои 5 побед одержал нокаутами в первом раунде. ?Бой Волков — Харди пройдет в формате 3 раундов и станет со-главным событием вечера. Главным противостоянием турнира теперь будет бой Забита @zabit_magomedsharipov Магомедшарипова и Келвина @calvinkattar Кэттера, который также продлится 3 раунда.