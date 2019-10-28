Новым соперником Александра Волкова на турнире UFC в Москве стал тяжеловес Грег Харди, информирует пресс-служба организации.

9 ноября в столице России Волков должен был провести бой с Джуниором Дос Сантосом, но 35-летний бразилец выбыл из-за проблем со здоровьем.

31-летний Харди — бывший игрок в американский футбол, который все свои 5 побед одержал нокаутами в первом раунде, а единственное поражение потерпел из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом.

В своем последнем поединке он выиграл единогласным решением судей, но вскоре результат боя был аннулирован — в перерыве между вторым и третьим раундами он использовал ингалятор, что не понравилось UFC.

Главным противостоянием турнира в Москве теперь будет бой Забита Магомедшарипова и Келвина Кэттера, который также продлится 3 раунда.

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