Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

UFC подтвердил: Харди — новый соперник Волкова, главным поединком турнира в Москве стал бой Забита

22:19
Теги:

Новым соперником Александра Волкова на турнире UFC в Москве стал тяжеловес Грег Харди, информирует пресс-служба организации.

Грег Харди&nbsp;&mdash; соперник Александра Волкова.Гигант из американского футбола — соперник Волкова. Он сидел в тюрьме и плохо знает правила ММА

9 ноября в столице России Волков должен был провести бой с Джуниором Дос Сантосом, но 35-летний бразилец выбыл из-за проблем со здоровьем.

31-летний Харди — бывший игрок в американский футбол, который все свои 5 побед одержал нокаутами в первом раунде, а единственное поражение потерпел из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом.

В своем последнем поединке он выиграл единогласным решением судей, но вскоре результат боя был аннулирован — в перерыве между вторым и третьим раундами он использовал ингалятор, что не понравилось UFC.

Главным противостоянием турнира в Москве теперь будет бой Забита Магомедшарипова и Келвина Кэттера, который также продлится 3 раунда.

Звезда американского футбола отжигает в UFC. У него отняли победу из-за ингалятора

?Джуниор Дос Сантос из-за проблем со здоровьем выбывает из турнира UFC Fight Night в Москве 9 ноября, где он должен был встретиться с Александром @volkov_alex Волковым. На замену выходит перспективный тяжеловес Грэг @greghardyjr Харди, который все свои 5 побед одержал нокаутами в первом раунде. ?Бой Волков — Харди пройдет в формате 3 раундов и станет со-главным событием вечера. Главным противостоянием турнира теперь будет бой Забита @zabit_magomedsharipov Магомедшарипова и Келвина @calvinkattar Кэттера, который также продлится 3 раунда.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир