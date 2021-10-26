Хамзат Чимаев: «Я не говорил с Хабибом, он не говорил со мной. Но мы мусульмане, братья»

Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев прокомментировал свои резкие слова в адрес экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В мае 2021-го Чимаев во время Instagram-трансляции Рамзана Кадырова написал сообщение в адрес Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».

«Я даже не говорил с Хабибом, как у нас может быть непонимание? Кто-то что-то где-то сказал, медиа подхватили. Я ничего не говорил. Какой-то парень написал мне какую-то хрень, я ответил. Но это не был Хабиб. Я не говорил с Хабибом, он не говорил со мной. Я не знаю его, он не знает меня. Мы мусульмане. Все нормально, мы братья», — сказал Чимаев в интервью BT Sport.

30 октября Чимаев подерется с Линь Жиньлиангом на UFC 267 в Абу-Даби.