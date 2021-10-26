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Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир: дата, время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 267

21:55
Магомед Анкалаев. Фото Instagram
Магомед Анкалаев. Фото Instagram
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В субботу, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» россиянин Магомед Анкалаев проведет бой в полутяжелом весе против швейцарца Волкана Оздемира на турнире UFC 267.

Их поединок начнется примерно в 21.00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция боя Анкалаев — Оздемир будет доступна на сервисе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатре Wink и на платформе MoreTV.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

На счету 29-летнего Анкалаева в ММА 15 побед и одно поражение. В активе 32-летнего Оздемира 17 побед и пять поражений.

Подробную информацию о турнире UFC 267 и предстоящем бое Магомеда Анкалаева читайте здесь.

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