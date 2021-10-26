Монсон потерпел поражение в боксерском поединке
26 октября, 23:07
50-летний российско-американский боец ММА Джефф Монсон проиграл по очкам звезде кулачных боев Тимуру Никулину в поединке по правилам бокса.
Поединок, рассчитанный на четыре раунда, прошел в Москве на турнире промоушена Pravda.
Ранее стало известно, что Монсон и Александр Емельяненко проведут бой 10 декабря в российской кулачной лиге Hardcore FC.
На счету Монсона в ММА 59 побед, 26 поражений и 1 ничья.
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