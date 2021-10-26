Монсон потерпел поражение в боксерском поединке

50-летний российско-американский боец ММА Джефф Монсон проиграл по очкам звезде кулачных боев Тимуру Никулину в поединке по правилам бокса.

Поединок, рассчитанный на четыре раунда, прошел в Москве на турнире промоушена Pravda.

Ранее стало известно, что Монсон и Александр Емельяненко проведут бой 10 декабря в российской кулачной лиге Hardcore FC.

На счету Монсона в ММА 59 побед, 26 поражений и 1 ничья.