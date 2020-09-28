Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге 50 самых продаваемых спортсменов 2020 года, который был составлен компанией по маркетинговым измерениям Nielsen.

Нурмагомедов набрал 106 баллов и обошел в списке Мохамеда Салаха (9-е место, 103 балла), Пауло Дибалу (10 место, 100 баллов), Эдена Азара (11-е место, 99 баллов) и других.

Спортсменов оценивали по критериям «влиятельность», «достижения», «актуальность», «резонанс» и «доход».

Топ-3 рейтинга самых продаваемых спортсменов 2020 года:

1) Лионель Месси (115 баллов)

2) Криштиану Роналду (113)

3) Леброн Джеймс (110)